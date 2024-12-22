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Прикордонники зафіксували рекорд перетину кордону українцями перед святами

Фото: рекорд по кількості перетинів кордону встановили українці перед святами (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Прикордонники зафіксували рекорд перетину кордону українцями перед святами. Найбільший пасажиропотік спостерігається на КПП з Польщею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"Передріздвяний період спричинив рекордну кількість перетинів державного кордону. За останню добу його перетнули 150 тис. громадян - це один із найвищих показників за останні роки", - констатують прикордонники. 

За даними ДПСУ, зростання фіксується на всіх ділянках, але найбільший пасажиропотік спостерігається у пунктах пропуску на кордоні з Польщею.

"Водночас, суттєвої переваги в’їзду в Україну над виїздом не спостерігається. Упродовж доби державний кордон в обидва напрямки перетнули в середньому по 75 тис. осіб", - додали прикордонники, зазначивши, що збільшення пасажиропотоку призводить до черг.

Як раніше повідомлялось, нове дослідження у Польщі показало, що 50% українських довоєнних мігрантів і 20% біженців хочуть залишитись у Польщі проживати. При цьому цей показник у порівнянні із минулим опитуванням не зріс.

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ПольщаДПСУКордон з УкраїноюВиїзд за кордон