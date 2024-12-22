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Пограничники зафиксировали рекорд пересечения границы украинцами перед праздниками

Фото: рекорд по количеству пересечений границы установили украинцы перед праздниками (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Пограничники зафиксировали рекорд пересечения границы украинцами перед праздниками. Наибольший пассажиропоток наблюдается на КПП с Польшей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Предрождественский период вызвал рекордное количество пересечений государственной границы. За последние сутки ее пересекли 150 тыс. граждан - это один из самых высоких показателей за последние годы", - констатируют пограничники.

По данным ГПСУ, рост фиксируется на всех участках, но наибольший пассажиропоток наблюдается в пунктах пропуска на границе с Польшей.

"В то же время, существенного преимущества въезда в Украину над выездом не наблюдается. В течение суток государственную границу в оба направления пересекли в среднем по 75 тыс. человек", - добавили пограничники, отметив, что увеличение пассажиропотока приводит к очередям.

 

Как ранее сообщалось, новое исследование в Польше показало, что 50% украинских довоенных мигрантов и 20% беженцев хотят остаться в Польше проживать. При этом этот показатель по сравнению с прошлым опросом не вырос.

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ПольшаДПСУГраница с УкраинойВыезд за границу