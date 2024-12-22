Пограничники зафиксировали рекорд пересечения границы украинцами перед праздниками

"Предрождественский период вызвал рекордное количество пересечений государственной границы. За последние сутки ее пересекли 150 тыс. граждан - это один из самых высоких показателей за последние годы", - констатируют пограничники.

По данным ГПСУ, рост фиксируется на всех участках, но наибольший пассажиропоток наблюдается в пунктах пропуска на границе с Польшей.

"В то же время, существенного преимущества въезда в Украину над выездом не наблюдается. В течение суток государственную границу в оба направления пересекли в среднем по 75 тыс. человек", - добавили пограничники, отметив, что увеличение пассажиропотока приводит к очередям.