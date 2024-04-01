Прикордонники встановили прапор під Бахмутом за допомогою дрона (відео)

"Прикордонники встановили прапор України практично над позиціями російських окупантів", - йдеться в повідомленні.

У повідомленні вказується, що це трапилося між Курдюмівкою та Озарянівкою, що поблизу Бахмута.

Це результат роботи аеророзвідників бригади "Гвардії наступу "Помста". Український прапор їм вдалося підняти за допомогою дрона.

Сили оборони продовжують підіймати українські прапори на лінії фронту та в окупації