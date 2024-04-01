RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Пограничники установили флаг под Бахмутом с помощью дрона (видео)

Архивное фото: Пограничники установили флаг под Бахмутом (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские воины на Бахмутском направлении смогли установить флаг практически над позициями оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"Пограничники установили флаг Украины практически над позициями российских оккупантов", - говорится в сообщении.

В сообщении указывается, что это случилось между Курдюмовкой и Озаряновкой, что вблизи Бахмута.

Это результат работы аэроразведчиков бригады "Гвардии наступления "Месть". Украинский флаг им удалось поднять с помощью дрона.

Силы обороны продолжают поднимать украинские флаги на линии фронта и в оккупации

Вчера сообщалось, что пограничники подняли украинский флаг над находившимися в серой зоне тремя населенными пунктами Харьковской области.

А сегодня стало известно, что в одном из временно оккупированных населенных пунктов защитники из 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев установили украинский флаг.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияДонецкая областьБахмутВойна в Украинепограничная служба