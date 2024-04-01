Пограничники установили флаг под Бахмутом с помощью дрона (видео)

"Пограничники установили флаг Украины практически над позициями российских оккупантов", - говорится в сообщении.

В сообщении указывается, что это случилось между Курдюмовкой и Озаряновкой, что вблизи Бахмута.

Это результат работы аэроразведчиков бригады "Гвардии наступления "Месть". Украинский флаг им удалось поднять с помощью дрона.

Силы обороны продолжают поднимать украинские флаги на линии фронта и в оккупации