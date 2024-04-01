Пограничники установили флаг под Бахмутом с помощью дрона (видео)

Украинские воины на Бахмутском направлении смогли установить флаг практически над позициями оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
"Пограничники установили флаг Украины практически над позициями российских оккупантов", - говорится в сообщении.
В сообщении указывается, что это случилось между Курдюмовкой и Озаряновкой, что вблизи Бахмута.
Это результат работы аэроразведчиков бригады "Гвардии наступления "Месть". Украинский флаг им удалось поднять с помощью дрона.
Вчера сообщалось, что пограничники подняли украинский флаг над находившимися в серой зоне тремя населенными пунктами Харьковской области.
А сегодня стало известно, что в одном из временно оккупированных населенных пунктов защитники из 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев установили украинский флаг.
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