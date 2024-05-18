UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Прикордонники у Вовчанську дали бій ДРГ, яка вдавала бійців суміжного підрозділу (відео)

Фот: прикордонники знищили ворожу ДРГ у Вовчанську (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

У Вовчанську в Харківській області, за який точаться бої, українські прикордонники дали бій ворожій розвідувально-диверсійній групі. Окупанти вдавали з себе бійців суміжного підрозділу ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Як розповіли в прикордонній службі, хоча росіяни вдавали з себе бійців суміжного підрозділу, їх викрили та зупинили, після чого ворог почав брати прикордонників в оточення. Проте українським бійцям вдалося вийти та переміститися на запасну позицію.

"У бою прикордонники "Фрозен" та "Воділа" отримали акубаротравми, "Воділу" також посікло осколками. Захисникам надали першу допомогу, й вони вирішили залишитися на позиції. Згодом обох евакуювали до медичного закладу, де вони завершують лікування і готуються знову до бою", - зазначили в Держприкордонслужбі.

Наступ РФ в Харківській області та ситуація у Вовчанську

У травні російська армія розпочала наступальні дії на кількох ділянках кордону у Харківській області. Зокрема, окупантам вдалося підійти до міста Вовчанськ та увійти на його околиці. Наразі за місто точаться бої, а українські сили зачищають околиці Вовчанська від російських солдатів.

Водночас окупанти вчиняють у Вовчанську злочини щодо цивільного населення. Днями поліція повідомляла про випадок вбивства росіянами чоловіка, який намагався евакуюватися з міста. А вчора прокуратура почала розслідування ймовірного розстрілу людини з інвалідністю.

Як заявляв голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, українські війська зупинили активне просування російських військ у Харківській області, але ситуація все ще не стабільна.

Детальніше про ситуацію у Харківській області та на Сході - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДПСУВовчанськХарківВійна Росії проти України