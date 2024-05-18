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Пограничники в Волчанске дали бой ДРГ, притворявшейся бойцами смежного подразделения (видео)

Фото: пограничники уничтожили вражескую ДРГ в Волчанске (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Волчанске в Харьковской области, за который ведутся бои, украинские пограничники дали бой вражеской разведывательно-диверсионной группе. Оккупанты притворялись бойцами смежного подразделения ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Как рассказали в пограничной службе, хотя россияне притворялись бойцами смежного подразделения, их разоблачили и остановили, после чего враг начал брать пограничников в окружение. Однако украинским бойцам удалось выйти и переместиться на запасную позицию.

"В бою пограничники "Фрозен" и "Водила" получили акубаротравмы, "Водилу" также посекло осколками. Защитникам оказали первую помощь, и они решили остаться на позиции. Впоследствии обоих эвакуировали в медицинское учреждение, где они завершают лечение и готовятся снова к бою", - отметили в Госпогранслужбе.

Наступление РФ в Харьковской области и ситуация в Волчанске

В мае российская армия начала наступательные действия на нескольких участках границы в Харьковской области. В частности, оккупантам удалось подойти к Волчанску и войти на его окраины. Сейчас за город идут бои, а украинские силы зачищают окрестности Волчанска от российских солдат.

В то же время оккупанты совершают в Волчанске преступления в отношении гражданского населения. На днях полиция сообщала о случае убийства россиянами мужчины, пытавшегося эвакуироваться из города. А вчера прокуратура начала расследование предполагаемого расстрела человека с инвалидностью.

Как заявлял глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, украинские войска остановили активное продвижение российских войск в Харьковской области, но ситуация все еще не стабильна.

Детальнее о ситуации в Харьковской области и на Востоке - читайте в материале РБК-Украина.

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