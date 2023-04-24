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Прикордонники влаштували окупантам "запальний вікенд": ворог зазнав значних втрат

Фото: прикордонники влаштували окупантам "запальний вікенд" у Бахмуті (facebook.com/easternforce)
Автор: Тетяна Степанова

Протягом суботи-неділі українські прикордонники відбили три атаки росіян у Бахмуті та знешкодили 24 окупанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"Прикордонники в Бахмуті влаштували окупантам запальний вікенд. Попри надскладну ситуацію українські захисники продовжують на ближніх дистанціях ліквідовувати штурмовиків країни-агресора", - йдеться в повідомленні.

Протягом суботи-неділі прикордонники тричі вступали в бій з російськими загарбниками. Всі спроби прориву оборони бійці Держприкордонслужби стримали.

Вогнем зі стрілецької зброї та мінометів було знешкоджено щонайменше 24 окупанти: 10 - ліквідовано, ще 14 - поранено.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що українським військовим вдалося відбити чотири ворожі атаки у Бахмуті та знищити шість російських окупантів.

Також раніше ми писали, що прикордонники відбили три атаки російських окупантів в Донецькій області та знешкодили 25 загарбників.

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Донецька областьБахмутприкордонникиВійна Росії проти України