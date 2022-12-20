Прикордонники виявили давньоримське поселення під Херсоном (фото)

У Херсонській області під час облаштування фортифікаційних споруд на узбережжі Дніпра прикордонники натрапили на останки давньоримського поселення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"На глибині близько метра почали з’являтись уламки амфор та глечиків", - йдеться в повідомленні. Про знахідку військовослужбовці повідомили місцевих археологів та подальших інженерних робіт там не проводили, аби зберегти цінні для історії артефакти. "Після перемоги на цьому місці буде працювати археологічна експедиція", - додають в ДПСУ.