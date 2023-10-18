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Прикордонники "відпрацювали" по колоні окупантів, які тікали після невдалого штурму (відео)

Середа 18 жовтня 2023 12:06
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Прикордонники "відпрацювали" по колоні окупантів, які тікали після невдалого штурму (відео) Фото: прикордонники "відпрацювали" по колоні окупантів, які тікали після невдалого штурму (facebook.com/usofcom)
Автор: Тетяна Степанова

Бійці "Сталевого кордону" із засідки відпрацювали по колоні російських окупантів, які тікали після невдалого штурму на Лимано-Куп’янському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"Стугна" прикордонників вибухово наздогнала окупантів. Бійці "Сталевого кордону" із засідки відпрацювали по колоні рашистів, котрі тікали після невдалого штурму на Лимано-Куп’янському напрямку", - йдеться в дописі під відео.

У результаті було знищено щонайменше одну бронемашину. Втрати противника уточнюються.

Втрати Росії в Україні

За даними Генштабу, втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 18 жовтня, склали 620 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 290 050 військових. Крім того, ЗСУ знищили літак та шість вертольотів.

Зокрема, на Таврійському напрямку за минулу добу українські бійці знищили майже 300 окупантів, 16 одиниць військової техніки та ворожий літак.

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прикордонники Війна Росії проти України
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