Прикордонники "відпрацювали" по колоні окупантів, які тікали після невдалого штурму (відео)

Бійці "Сталевого кордону" із засідки відпрацювали по колоні російських окупантів, які тікали після невдалого штурму на Лимано-Куп’янському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу .

"Стугна" прикордонників вибухово наздогнала окупантів. Бійці "Сталевого кордону" із засідки відпрацювали по колоні рашистів, котрі тікали після невдалого штурму на Лимано-Куп’янському напрямку", - йдеться в дописі під відео.

У результаті було знищено щонайменше одну бронемашину. Втрати противника уточнюються.

Втрати Росії в Україні

За даними Генштабу, втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 18 жовтня, склали 620 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 290 050 військових. Крім того, ЗСУ знищили літак та шість вертольотів.

Зокрема, на Таврійському напрямку за минулу добу українські бійці знищили майже 300 окупантів, 16 одиниць військової техніки та ворожий літак.