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Пограничники "отработали" по колонне оккупантов, бежавших после неудачного штурма (видео)

Среда 18 октября 2023 12:06
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Пограничники "отработали" по колонне оккупантов, бежавших после неудачного штурма (видео) Фото: пограничники "отработали" по колонне бежавших после неудачного штурма окупантов (facebook.com/usofcom)
Автор: Татьяна Степанова

Бойцы "Стальной границы" из засады отработали по колонне российских оккупантов, бежавших после неудачного штурма на Лимано-Купянском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Стугна" пограничников взрывно догнала оккупантов. Бойцы "Стальной границы" из засады отработали по колонне решистов, которые бежали после неудачного штурма на Лимано-Купянском направлении", - говорится в сообщении под видео.

В результате была уничтожена не менее одной бронемашины. Потери противника уточняются.

Потери России в Украине

По данным Генштаба, потери России в войне в Украине к утру среды, 18 октября, составили 620 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 290 050 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили самолет и шесть вертолетов.

В частности, на Таврическом направлении за минувшие сутки украинские бойцы уничтожили около 300 оккупантов, 16 единиц военной техники и вражеский самолет.

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