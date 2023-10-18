Пограничники "отработали" по колонне оккупантов, бежавших после неудачного штурма (видео)

Бойцы "Стальной границы" из засады отработали по колонне российских оккупантов, бежавших после неудачного штурма на Лимано-Купянском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу .

"Стугна" пограничников взрывно догнала оккупантов. Бойцы "Стальной границы" из засады отработали по колонне решистов, которые бежали после неудачного штурма на Лимано-Купянском направлении", - говорится в сообщении под видео.

В результате была уничтожена не менее одной бронемашины. Потери противника уточняются.

Потери России в Украине

По данным Генштаба, потери России в войне в Украине к утру среды, 18 октября, составили 620 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 290 050 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили самолет и шесть вертолетов.

В частности, на Таврическом направлении за минувшие сутки украинские бойцы уничтожили около 300 оккупантов, 16 единиц военной техники и вражеский самолет.