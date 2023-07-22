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Прикордонники відбили ворожу атаку дронів та "затрофеїли" безпілотник

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Україна, Субота 22 липня 2023 13:01
Прикордонники відбили ворожу атаку дронів та "затрофеїли" безпілотник Фото: прикордонники відбили ворожу атаку дронів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські прикордонники відбили ворожу атаку FPV-дронів. Захисники "затрофеїли" один безпілотник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу в Telegram.

Бійці "Сталевого кордону" знерухомили один з ворожих коптерів антидроновою рушницею, а потім збили стрілецькою зброєю.

Інший безпілотник з вибухівкою прикордонникам вдалося приземлити. Тепер дрон служитиме нашим захисникам та знищуватиме ворогів.

Як Росія використовує дрони

Російські окупанти використовують на фронті БПЛА оперативно-тактичного рівня. З початку повномасштабного вторгнення наші захисники знищили вже понад 3900 таких безпілотників.

Також росіяни використовують звичайні квадрокоптери для розвідки та скидання боєприпасів. За останню добу українські морпіхи збили майже 40 дронів ворога.

Крім того, РФ майже щоденно атакує Україну дронами-камікадзе іранського виробництва. Ця ніч не стала виключенням. Сили ППО знищили всі п'ять "Шахедів", які випустила армія РФ.

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