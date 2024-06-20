Прикордонники відбили штурм росіян на Сіверському напрямку (відео)

Ситуація на фронті

З початку доби, 19 червня, на лінії фронту кількість бойових зіткнень збільшилася до 59. Тривають два бойові зіткнення поблизу Вовчанська.

За даними Інституту вивчення війни, ЗСУ відбили нещодавно Тихе та райони у південній та центральній частині Стариці, біля Вовчанська. Проте обстріл міста керованими авіабомбами вказує на те, що російські окупанти можуть готуватися до обмеженого наступу на Вовчанськ найближчими днями.

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