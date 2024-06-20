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Прикордонники відбили штурм росіян на Сіверському напрямку (відео)

Фото: прикордонники відбили штурм росіян на Сіверському напрямку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Українські прикордонники відбили штурм росіян на Сіверському напрямку. Окупанти наступали за підтримки танка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"Бронегрупа противника за підтримки танка та двох бойових машин піхоти рухалася в бік наших позицій", - розповіли прикордонники.

Протитанкісти прикордонної бригади "Помста" розрахунком ПТРК "Корсар" знищили дві ворожих БМП, а підрозділ Збройних сил підбив танк окупантів.

"Завдяки злагодженим діям Сил оборони атаку ворога відбито, сім окупантів ліквідовано, один зазнав важких поранень", - додали у ДПСУ.

Ситуація на фронті

З початку доби, 19 червня, на лінії фронту кількість бойових зіткнень збільшилася до 59. Тривають два бойові зіткнення поблизу Вовчанська.

За даними Інституту вивчення війни, ЗСУ відбили нещодавно Тихе та райони у південній та центральній частині Стариці, біля Вовчанська. Проте обстріл міста керованими авіабомбами вказує на те, що російські окупанти можуть готуватися до обмеженого наступу на Вовчанськ найближчими днями.

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