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Прикордонники відбили штурм росіян під Бахмутом та взяли в полон "вагнерівця"

Фото: прикордонники відбили штурм росіян під Бахмутом та взяли в полон "вагнерівця" (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські прикордонники на Бахмутському напрямку відбили штурм росіян та взяли в полон "вагнерівця".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної прикордонної служби України.

"Штурмовики намагалися атакувати спостережний пост прикордонників. Наші бійці відкрили вогонь у відповідь та змусили загарбників відступити. "Розрахувалися" ті одним убитим та одним живим окупантом, якого захопили у полон. Ним виявився "вагнерівець", - йдеться в повідомленні.

Полонений окупант розповів, що пішов воювати за грошову винагороду та ще нікого не вбивав.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Донецькій області прикордонники відбили ворожі атаки та ліквідували два десятки загарбників. Зокрема їм вдалося відбити спроби окупантів штурмувати позиції в районі Бахмута.

Також раніше ми писали, що українські прикордонники змогли успішно контратакувати у промзоні Бахмута. Було ліквідовано "вагнерівців".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Донецька областьБахмут