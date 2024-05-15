UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Прикордонники відбили штурм РФ на Куп'янському напрямку: у ворога значні втрати

Фото: прикордонники відбили штурм РФ на Куп'янському напрямку (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські прикордонники розтрощили окупантів, які пішли на штурм на Куп'янському напрямку. Вдалося ліквідувати четверо росіян, ще 7 поранено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держпогранслужбу.

"Четверо окупантів ліквідовано, ще семеро - поранено: прикордонники бригади "Помста" відбили ворожий штурм на Куп’янському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Так, за підтримки бойової машини піхоти ворог намагався штурмувати позиції Сил оборони України.

"Влучними пострілами зі 120-мм міномету бійці бригади "Помста" БМП загарбників знищили та добили піхоту, яка відступала", - констатували у ДПСУ.

Ситуація на фронті

Ситуація на фронті залишається складною. Росіяни, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, інтенсивно атакують позиції ЗСУ. Тим часом українські захисники стримують натиск окупантів, завдають ворогу максимальних втрат.

Зокрема, за даними Інститу вивчення війни, російські війська демонструють тактичні просування у Харківській, Луганській, Донецькій, Херсонській областях. Проте темп наступальних операцій РФ на півночі Харківської області, схоже, сповільнився протягом останньої доби.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяКуп'янськВійна в Україні