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Пограничники отбили штурм РФ на Купянском направлении: у врага значительные потери

Фото: пограничники отбили штурм РФ на Купянском направлении (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские пограничники разбили оккупантов, которые пошли на штурм на Купянском направлении. Удалось ликвидировать четверо россиян, еще 7 были ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Четверо оккупантов ликвидированы, еще семеро - ранены: пограничники бригады "Месть" отбили вражеский штурм на Купянском направлении", - говорится в сообщении.

Так, при поддержке боевой машины пехоты враг пытался штурмовать позиции Сил обороны Украины.

"Меткими выстрелами из 120-мм миномета бойцы бригады "Месть" БМП захватчиков уничтожили и добили отступавшую пехоту", - констатировали в ГПСУ.

Ситуация на фронте

Ситуация на фронте остается сложной. Россияне, используя свое преимущество в живой силе и технике, интенсивно атакуют позиции ВСУ. Тем временем украинские защитники сдерживают давление оккупантов, наносят врагу максимальные потери.

В частности, по данным Инстита изучения войны, российские войска демонстрируют тактические продвижения в Харьковской, Луганской, Донецкой, Херсонской областях. Однако темп наступательных операций РФ на севере Харьковской области, похоже, замедлился за последние сутки.

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