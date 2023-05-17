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Прикордонники відбили штурм опорного пункту у Бахмуті: окупанти зазнали втрат

Ілюстративне фото: прикордонники відбили штурм опорного пункту у Бахмуті (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські прикордонники відбили штурм опорного пункту, який влаштували російські окупанти. Ворог зазнав втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу в Telegram.

За даними прикордонників, атаку росіяни розпочали під прикриттям мінометного вогню. Від обстрілу ворога почалася пожежа в будинках, які знаходилися по сусідству з позиціями українських захисників.

"Пожежу прикордонникам вдалося загасити, а гранатометники завдали точного контрудару, спопеливши будинок, який служив укриттям для ворога. Окупанти, яким вдалося не опинитися під руїнами, втекли. Щодо решти: хто не встиг - той запізнився", - зазначили у ДПСУ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Сили оборони України минулої доби просунулися до 500 метрів на різних ділянках Бахмутського напрямку.

Також ми писали, що, за словами заступника міністра оборони Анни Маляр, росіяни вчора, 16 травня, просунулися у Бахмуті.

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