Прикордонники відбили штурм опорного пункту у Бахмуті: окупанти зазнали втрат

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу в Telegram .

За даними прикордонників, атаку росіяни розпочали під прикриттям мінометного вогню. Від обстрілу ворога почалася пожежа в будинках, які знаходилися по сусідству з позиціями українських захисників.

"Пожежу прикордонникам вдалося загасити, а гранатометники завдали точного контрудару, спопеливши будинок, який служив укриттям для ворога. Окупанти, яким вдалося не опинитися під руїнами, втекли. Щодо решти: хто не встиг - той запізнився", - зазначили у ДПСУ.