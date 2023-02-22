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Прикордонники відбили два штурми росіян під Бахмутом та ліквідували 25 окупантів

Фото: прикордонники відбили два штурми росіян під Бахмутом та ліквідували 25 окупантів (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Тетяна Степанова

Українські прикордонники відбили два ворожих штурми на Бахмутському напрямку. Внаслідок бойової роботи ліквідовано щонайменше 25 російських загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Держприкордонслужби.

"Оператори БПЛА визначили маршрут руху противника та координати захоплених ним об'єктів. Танкісти ЗСУ знищили споруду, де перебували окупанти - щонайменше п'ятеро ліквідовано", - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що прикордонники-мінометники обстріляли ворожі сили перед оборонними позиціями і знищили 20 загарбників

Нагадаємо, раніше прикордонники відбили чергову атаку росіян під Бахмутом (Донецька область). Внаслідок бойової роботи ліквідовано десяток окупантів, ще одного "вагнерівця" взяли в полон.

До того ж, українські спецпризначенці показали на відео, як знищують п’ять російських танків та самохідну артилерійську установку "Акація".

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Донецька областьБахмутприкордонникиВійна Росії проти України