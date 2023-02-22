Пограничники отбили два штурма россиян под Бахмутом и ликвидировали 25 окупантов

Украинские пограничники отбили два вражеских штурма на Бахмутском направлении. В результате боевой работы ликвидированы по меньшей мере 25 российских захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Госпогранслужбы.

Отмечается также, что пограничники-минометчики обстреляли вражеские силы перед оборонными позициями и уничтожили 20 захватчиков

"Операторы БПЛА определили маршрут движения противника и координаты захваченных им объектов. Танкисты ВСУ уничтожили сооружение, где находились оккупанты - по меньшей мере, пятеро ликвидированы", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее пограничники отбили очередную атаку россиян под Бахмутом (Донецкая область). В результате боевой работы ликвидирован десяток оккупантов, еще одного "вагнеровца" взяли в плен.

К тому же украинские спецназовцы показали на видео, как уничтожают пять российских танков и самоходную артиллерийскую установку "Акация".

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