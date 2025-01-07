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Прикордонники вдарили по точці злету російських дронів у Вовчанську (відео)

Вовчанськ, Харківська область, Вівторок 07 січня 2025 18:04
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Прикордонники вдарили по точці злету російських дронів у Вовчанську (відео) Ілюстративне фото: прикордонники вдарили по точці злету російських дронів у Вовчанську (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські прикордонники завдали удару по точці злету російських дронів у Вовчанську Харківської області. Знищили не лише сам об’єкт, а й увесь розрахунок операторів дронів окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Держприкордонслужби.

"Прикордонні "повітряні снайпери" приборкали ворожі дрони та їх операторів", - йдеться в повідомленні під відео.

Зазначається, що розвідувально-ударні групи БПЛА бригади "Гарт" завдали чергової серії вогневих уражень по позиціях ворога у Вовчанську та околицях міста.

Під час одного з бойових вильотів вдалося виявити точку злету ворожих безпілотників. FPV-дрон бійців не схибив - знищив як сам об’єкт, так і увесь розрахунок операторів дронів окупантів.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабної війни проти України Росія втратила понад 800 тисяч солдатів.

Лише за минулу добу втрати армії РФ склали ще 1970 окупантів. Також вчора Сили оборони знищили 10 танків, 25 бойових броньованих машин, 45 артилерійських систем та іншу техніку ворога.

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ДПСУ Вовчанськ Харків Війна в Україні Прикордонники Дрони
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