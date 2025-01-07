Прикордонники вдарили по точці злету російських дронів у Вовчанську (відео)

Ілюстративне фото: прикордонники вдарили по точці злету російських дронів у Вовчанську (Getty Images)

Українські прикордонники завдали удару по точці злету російських дронів у Вовчанську Харківської області. Знищили не лише сам об’єкт, а й увесь розрахунок операторів дронів окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Держприкордонслужби.

"Прикордонні "повітряні снайпери" приборкали ворожі дрони та їх операторів", - йдеться в повідомленні під відео. Зазначається, що розвідувально-ударні групи БПЛА бригади "Гарт" завдали чергової серії вогневих уражень по позиціях ворога у Вовчанську та околицях міста. Під час одного з бойових вильотів вдалося виявити точку злету ворожих безпілотників. FPV-дрон бійців не схибив - знищив як сам об’єкт, так і увесь розрахунок операторів дронів окупантів.