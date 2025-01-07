Пограничники ударили по точке взлета российских дронов в Волчанске (видео)

Иллюстративное фото: пограничники ударили по точке взлета российских дронов в Волчанске (Getty Images)

Украинские пограничники нанесли удар по точке взлета российских дронов в Волчанске Харьковской области. Уничтожили не только сам объект, но и весь расчет операторов дронов оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Госпогранслужбы.

"Пограничные "воздушные снайперы" укротили вражеские дроны и их операторов", - говорится в сообщении под видео. Отмечается, что разведывательно-ударные группы БПЛА бригады "Гарт" нанесли очередную серию огневых поражений по позициям врага в Волчанске и окрестностях города. Во время одного из боевых вылетов удалось обнаружить точку взлета вражеских беспилотников. FPV-дрон бойцов не промахнулся - уничтожил как сам объект, так и весь расчет операторов дронов оккупантов.