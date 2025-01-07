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Пограничники ударили по точке взлета российских дронов в Волчанске (видео)

Волчанск, Харьковская область, Вторник 07 января 2025 18:04
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Пограничники ударили по точке взлета российских дронов в Волчанске (видео) Иллюстративное фото: пограничники ударили по точке взлета российских дронов в Волчанске (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские пограничники нанесли удар по точке взлета российских дронов в Волчанске Харьковской области. Уничтожили не только сам объект, но и весь расчет операторов дронов оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Госпогранслужбы.

"Пограничные "воздушные снайперы" укротили вражеские дроны и их операторов", - говорится в сообщении под видео.

Отмечается, что разведывательно-ударные группы БПЛА бригады "Гарт" нанесли очередную серию огневых поражений по позициям врага в Волчанске и окрестностях города.

Во время одного из боевых вылетов удалось обнаружить точку взлета вражеских беспилотников. FPV-дрон бойцов не промахнулся - уничтожил как сам объект, так и весь расчет операторов дронов оккупантов.

Потери России в войне

С начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла более 800 тысяч солдат.

Только за минувшие сутки потери армии РФ составили еще 1970 оккупантов. Также вчера Силы обороны уничтожили 10 танков, 25 боевых бронированных машин, 45 артиллерийских систем и другую технику врага.

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