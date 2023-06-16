Прикордонники вдарили по позиції з "новенькими" окупантами у Бахмуті. У РФ відчутні втрати

Українські прикордонники дали "прикурити" новим окупантам, які зайшли по новій ротації на позиції біля Бахмута Донецької області, де точаться жорсткі бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ .

"Аеророзвідка ДПСУ з повітря встановила проведення заміни в підрозділі противника", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли військові, позиції окупантів накрили вогнем з мінометів і гранатометів. Завдяки цим ударам вдалося вбити 8 та поранити 6 новоприбулих російських військових.

Ситуація в Бахмуті та на Бахмутському напрямку

Бахмут продовжує залишатися епіцентром бойових дій. При цьому ЗСУ вже понад тиждень ведуть активні контрнаступальні дії на усіх напрямків.

Як розповів генерал Олександр Сирський 16 червня, окупанти намагаються чинити "відчайдушний опір" наступу українських військ на Бахмутському напрямку. Для цього під прикриттям артилерії та авіації росіяни стягують резерви, але це не заважає ВСУ витісняти ворога на підступах до Бахмута.

При цьому окупанти на цьому напрямку ведуть оборонні бої, оскільки "на більше "друга армія світу" не здатна".