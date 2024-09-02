Прикордонники уразили стаціонарну систему РЕБ росіян на Запорізькому напрямку (відео)

Українській прикордонники на Запорізькому напрямку уразили російську стаціонарну систему РЕБ, а також блокпост та вогневу точку ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"Блокпост, вогневу точку та стаціонарну систему РЕБ уразили прикордонники на Запорізькому напрямку", - йдеться в дописі під відео.