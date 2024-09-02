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Прикордонники уразили стаціонарну систему РЕБ росіян на Запорізькому напрямку (відео)

Запорізька область , Понеділок 02 вересня 2024 23:06
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Прикордонники уразили стаціонарну систему РЕБ росіян на Запорізькому напрямку (відео) Ілюстративне фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українській прикордонники на Запорізькому напрямку уразили російську стаціонарну систему РЕБ, а також блокпост та вогневу точку ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"Блокпост, вогневу точку та стаціонарну систему РЕБ уразили прикордонники на Запорізькому напрямку", - йдеться в дописі під відео.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, протягом минулої доби, 1 вересня, втрати армії РФ на фронті склали 1300 одиниць особового складу. Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила понад 617 тисяч військових.

Також вчора українські воїни знищили 9 танків, 26 бойових броньованих машин, 10 артсистем та іншу техніку ворога.

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