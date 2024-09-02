Пограничники поразили стационарную систему РЭБ россиян на Запорожском направлении (видео)

Украинские пограничники на Запорожском направлении поразили российскую стационарную систему РЭБ, а также блокпост и огневую точку врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу .

"Блокпост, огневая точка и стационарная система РЭБ поразили пограничники на Запорожском направлении", - говорится в сообщении под видео.

Потери России в войне

По данным Генштаба, за прошедшие сутки, 1 сентября, потери армии РФ на фронте составили 1300 единиц личного состава. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 617 тысяч военных.

Также вчера украинские воины уничтожили 9 танков, 26 боевых бронированных машин, 10 артсистем и другую технику врага.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.