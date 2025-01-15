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Прикордонники уразили катер з окупантами на півдні України (відео)

Середа 15 січня 2025 17:58
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Прикордонники уразили катер з окупантами на півдні України (відео) Фото: прикордонники уразили катер з окупантами на півдні України (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські прикордонники на півдні уразили моторний човен разом з екіпажем загарбників. Влучання дрона бійці зафіксували на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Як розповіли у ДПСУ, на півдні прикордонники-аеророзвідники зафіксували та уразили моторний човен окупантів.

В результаті ураження один загарбник від ударної хвилі вилетів за борт, катер втратив управління, троє намагалися вибратися на берег.

"Наразі наші військові працюють над тим, щоб їхня спроба пересування була назавжди припинена", - зазначили прикордонники.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни проти України Росія втратила понад 812 тисяч військових.

Зокрема, за минулу добу українські воїни ліквідували 1580 росіян. Також вчора українські захисники знищили 13 танків, 22 бойові броньовані машини, 52 артилерійські системи та іншу техніку ворога.

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