Прикордонники уразили катер з окупантами на півдні України (відео)

Фото: прикордонники уразили катер з окупантами на півдні України (Getty Images)

Українські прикордонники на півдні уразили моторний човен разом з екіпажем загарбників. Влучання дрона бійці зафіксували на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Як розповіли у ДПСУ, на півдні прикордонники-аеророзвідники зафіксували та уразили моторний човен окупантів. В результаті ураження один загарбник від ударної хвилі вилетів за борт, катер втратив управління, троє намагалися вибратися на берег. "Наразі наші військові працюють над тим, щоб їхня спроба пересування була назавжди припинена", - зазначили прикордонники.