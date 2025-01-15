Пограничники поразили катер с оккупантами на юге Украины (видео)

Украинские пограничники на юге поразили моторную лодку вместе с экипажем захватчиков. Попадание дрона бойцы зафиксировали на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу .

"Сейчас наши военные работают над тем, чтобы их попытка передвижения была навсегда прекращена", - отметили пограничники.

В результате поражения один захватчик от ударной волны вылетел за борт, катер потерял управление, трое пытались выбраться на берег.

Как рассказали в ГПСУ, на юге пограничники-аэроразведчики зафиксировали и поразили моторную лодку оккупантов.

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла более 812 тысяч военных.

В частности, за минувшие сутки украинские воины ликвидировали 1580 россиян. Также вчера украинские защитники уничтожили 13 танков, 22 боевые бронированные машины, 52 артиллерийские системы и другую технику врага.

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