Пограничники поразили катер с оккупантами на юге Украины (видео)
Украинские пограничники на юге поразили моторную лодку вместе с экипажем захватчиков. Попадание дрона бойцы зафиксировали на видео.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.
Как рассказали в ГПСУ, на юге пограничники-аэроразведчики зафиксировали и поразили моторную лодку оккупантов.
В результате поражения один захватчик от ударной волны вылетел за борт, катер потерял управление, трое пытались выбраться на берег.
"Сейчас наши военные работают над тем, чтобы их попытка передвижения была навсегда прекращена", - отметили пограничники.
Потери России в войне
По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла более 812 тысяч военных.
В частности, за минувшие сутки украинские воины ликвидировали 1580 россиян. Также вчера украинские защитники уничтожили 13 танков, 22 боевые бронированные машины, 52 артиллерийские системы и другую технику врага.
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