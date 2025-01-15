ua en ru
Ср, 15 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Пограничники поразили катер с оккупантами на юге Украины (видео)

Среда 15 января 2025 17:58
UA EN RU
Пограничники поразили катер с оккупантами на юге Украины (видео) Фото: пограничники поразили катер с оккупантами на юге Украины (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские пограничники на юге поразили моторную лодку вместе с экипажем захватчиков. Попадание дрона бойцы зафиксировали на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Как рассказали в ГПСУ, на юге пограничники-аэроразведчики зафиксировали и поразили моторную лодку оккупантов.

В результате поражения один захватчик от ударной волны вылетел за борт, катер потерял управление, трое пытались выбраться на берег.

"Сейчас наши военные работают над тем, чтобы их попытка передвижения была навсегда прекращена", - отметили пограничники.

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла более 812 тысяч военных.

В частности, за минувшие сутки украинские воины ликвидировали 1580 россиян. Также вчера украинские защитники уничтожили 13 танков, 22 боевые бронированные машины, 52 артиллерийские системы и другую технику врага.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДПСУ Война в Украине Пограничники
NEWS
Украина добилась выхода на отдельный формат возвращения пленных: что известно
Украина добилась выхода на отдельный формат возвращения пленных: что известно
DAILY
Сколько Путин платит за войну и как Запад усиливает давление на экономику РФ
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Сколько Путин платит за войну и как Запад усиливает давление на экономику РФ