Прикордонники упіймали чоловіка, який хотів втекти в Румунію "у стилі Бонда"

Виїзд чоловіків за кордон із України

Після запровадження військового стану та мобілізації в Україні через вторгення РФ, чоловіки від 18 до 60 років втратили право залишати територію України.

23 липня у дванадцятий раз Верховна Рада продовжила військовий стан та загальну мобілізацію ще на 90 днів. Цей правовий режим діятиме як мінімум до 9 листопада цього року.

Які права українців не можуть обмежувати під час воєнного стану, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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