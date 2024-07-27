Пограничники поймали мужчину, который хотел бежать в Румынию "в стиле Бонда"

Выезд мужчин за границу из Украины

После введения военного положения и мобилизации в Украине из-за вторжения РФ, мужчины от 18 до 60 лет лишились права покидать территорию Украины.

23 июля в двенадцатый раз Верховная Рада продлила военное положение и общую мобилизацию еще на 90 дней. Этот правовой режим будет действовать как минимум до 9 ноября этого года.

Какие права украинцев не могут ограничивать во время военного положения, - читайте в материале РБК-Украина.

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