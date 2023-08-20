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Прикордонники на Сватівському напрямку знищили російську РЕБ (відео)

Ілюстративне фото: Прикордонники на Сватівському напрямку знищили російську РЕБ (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

На Сватівському напрямку прикордонники за допомогою FPV-дрона знищили ворожу станцію радіоелектронної боротьби “Поле-21”.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Державної прикордонної служби України в Telegram.

“Прикордонна аеророзвідка виявила станцію РЕБ, після чого за справу взялися оператори FPV. Дрон поцілив прямісінько в металеву конструкцію з важливими елементами системи”, - йдеться у повідомленні.

Виробництво дронів в Україні

Під час повномасштабного вторгнення питання дронів стало одним із найважливіших на фронті. Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що ЗСУ наразі розпоряджаються понад 20 новими найменуванями дронів українського виробництва.

Крім цього, через спрощення процедур для розробників та виробників озброєння та військової техніки, в Україні стався справжній бум виробництва дронів.

Нещодавно повідомлялось, що Міністерство цифрової трансформації хоче масштабувати успіхи від використання БПЛА на фронті та створити "Армію радіоелектронної боротьби" та "Армію роботів".

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