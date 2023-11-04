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Прикордонники спалили кілька споруд військових РФ під Бахмутом (відео)

Фото: прикордонники спалили кілька споруд військових РФ під Бахмутом (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українські прикордонники знищили декілька російських споруд, що були розташовані під Бахмутом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державної прикордонної служби України.

"Поблизу Бахмута наші бійці завдали удару по опорному пункту ворога - місцевості, де противник проводить інженерно-фортифікаційні роботи й накопичує живу силу", - повідомили в ДПСУ.

 

За даними прикордонників, вогонь з мінометів та автоматичних гранатометів зруйнував частину ворожих споруд, зокрема, спостережну позицію разом з окупантом-спостерігачем.

Втрати російської армії

Російське керівництво приховує втрати своїх військ у загарбницькій війні проти України. Не розкриваються також втрати техніки, авіації та інших засобів війни.

Генштаб ЗСУ повідомляє, що було ліквідовано вже понад 304 тисяч окупантів. Лише за останню добу наші бійці знищили 830 росіян.

Також нагадаємо, нещодавно HIMARS вперше прямим ударом знищив російський безпілотник ZALA.

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БахмутокупантиВійна Росії проти України