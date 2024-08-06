В ДПСУ показали, як військові нищать ворога на Вовчанському напрямку (відео)

Українські військові щоденно завдають удари по ворогу. До прикладу прикордонники показали, як нищать окупантів на Вовчанському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби України.

Бійці завдають ударів по ворогу за допомогою артилерійських гаубиць М2A1. Ці гаубиці стріляють снарядами 105-мм калібру й славляться своєю скорострільністю та влучністю.

Військові бригади "Гарт" за допомогою 105-мм гаубиць завдали кількох ударів по ворогу, що намагається просуватись на Вовчанському напрямку.

Нагадаємо, ми повідомляли, що СБУ ударними дронами та іншими вогневими засобами за тиждень знищили сотні одиниць російської техніки та ліквідували більше як 300 окупантів.

Крім того, раніше сьогодні снайпери ССО показали, як нищать окупантів на Торецькому напрямку.

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