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В ДПСУ показали, як військові нищать ворога на Вовчанському напрямку (відео)

Україна, Вівторок 06 серпня 2024 19:17
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В ДПСУ показали, як військові нищать ворога на Вовчанському напрямку (відео) Фото: військові нищать ворога на Вовчанському напрямку (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українські військові щоденно завдають удари по ворогу. До прикладу прикордонники показали, як нищать окупантів на Вовчанському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби України.

Військові бригади "Гарт" за допомогою 105-мм гаубиць завдали кількох ударів по ворогу, що намагається просуватись на Вовчанському напрямку.

Бійці завдають ударів по ворогу за допомогою артилерійських гаубиць М2A1. Ці гаубиці стріляють снарядами 105-мм калібру й славляться своєю скорострільністю та влучністю.

Нагадаємо, ми повідомляли, що СБУ ударними дронами та іншими вогневими засобами за тиждень знищили сотні одиниць російської техніки та ліквідували більше як 300 окупантів.

Крім того, раніше сьогодні снайпери ССО показали, як нищать окупантів на Торецькому напрямку.

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