Прикордонники розбили російських штурмовиків на одному з флангів під Бахмутом

Як розповідають прикордонники, ворожі сили намагались захопити опорний пункт бійців ДПСУ.

Прикордонники зупинили окупантів вогнем з мінометів та автоматичних гранатометів. У цей час артилерія ЗСУ вдарила по бронетехніці, на якій пересувалися загарбники.

"Бойові машини знищили. Залишки піхоти, котра вдалася до втечі, "накрили" прикордонники-мінометники", - зазначають прикордонники.

Бої за Бахмут

Бахмутський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Наші захисники продовжують штурмові дії на південь від Бахмута. Раніше там були звільнені населені пункти Кліщіївка та Андріївка.

При цьому сам Бахмут поки залишається під контролем ворога. Також окупанти намагаються відновити втрачені позиції на південному фланзі, але безуспішно.