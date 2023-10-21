UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Прикордонники розбили російських штурмовиків на одному з флангів під Бахмутом

Фото: прикордонники розбили російських штурмовиків під Бахмутом (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські прикордонники розбили групу російських штурмовиків. Це сталося на одному з флангів Бахмутського напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України у Telegram.

Як розповідають прикордонники, ворожі сили намагались захопити опорний пункт бійців ДПСУ.

Прикордонники зупинили окупантів вогнем з мінометів та автоматичних гранатометів. У цей час артилерія ЗСУ вдарила по бронетехніці, на якій пересувалися загарбники.

"Бойові машини знищили. Залишки піхоти, котра вдалася до втечі, "накрили" прикордонники-мінометники", - зазначають прикордонники.

Бої за Бахмут

Бахмутський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Наші захисники продовжують штурмові дії на південь від Бахмута. Раніше там були звільнені населені пункти Кліщіївка та Андріївка.

При цьому сам Бахмут поки залишається під контролем ворога. Також окупанти намагаються відновити втрачені позиції на південному фланзі, але безуспішно.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БахмутприкордонникиВійна в УкраїніВійна Росії проти України