ua en ru
Сб, 21 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Прикордонники розбили російських штурмовиків на одному з флангів під Бахмутом

Бахмут, Субота 21 жовтня 2023 10:52
UA EN RU
Прикордонники розбили російських штурмовиків на одному з флангів під Бахмутом Фото: прикордонники розбили російських штурмовиків під Бахмутом (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські прикордонники розбили групу російських штурмовиків. Це сталося на одному з флангів Бахмутського напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України у Telegram.

Як розповідають прикордонники, ворожі сили намагались захопити опорний пункт бійців ДПСУ.

Прикордонники зупинили окупантів вогнем з мінометів та автоматичних гранатометів. У цей час артилерія ЗСУ вдарила по бронетехніці, на якій пересувалися загарбники.

"Бойові машини знищили. Залишки піхоти, котра вдалася до втечі, "накрили" прикордонники-мінометники", - зазначають прикордонники.

Бої за Бахмут

Бахмутський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Наші захисники продовжують штурмові дії на південь від Бахмута. Раніше там були звільнені населені пункти Кліщіївка та Андріївка.

При цьому сам Бахмут поки залишається під контролем ворога. Також окупанти намагаються відновити втрачені позиції на південному фланзі, але безуспішно.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бахмут прикордонники Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
У Генштабі назвали ракети, якими війська РФ вночі обстрілювали Україну
У Генштабі назвали ракети, якими війська РФ вночі обстрілювали Україну
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ