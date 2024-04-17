Прикордонники пройшли бойове злагодження на півночі України (відео)

Ситуація на півночі України

За даними Генштабу ЗСУ на 17 квітня на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

Як розповідав ще у лютому 2024 року екс-командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, на лінії боєвого зіткнення на кордоні з РФ на півночі перебуває близько 21 тисячі особового складу окупантів, що складають два угруповання. Що стосується кордону з Білоруссю, то на той момент там перебували 1800 військових.

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