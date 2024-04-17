Пограничники прошли боевое слаживание на севере Украины (видео)

Ситуация на севере Украины

По данным Генштаба ВСУ на 17 апреля на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Как рассказывал еще в феврале 2024 года экс-командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, на линии боевого столкновения на границе с РФ на севере находится около 21 тысячи личного состава оккупантов, составляющих две группировки. Что касается границы с Беларусью, то в тот момент там находились 1800 военных.

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