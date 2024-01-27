Прикордонники продовжують нищити техніку росіян (відео)

В Харківській області прикордонники продовжують нищити техніку та позиції російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України .

В Харківській області прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий Кордон" за допомогою ударних дронів знищили спостережний пункт окупантів та ворожу техніку.

На відео видно роботу українських бійців.

Втрати Росії у війні

Російське керівництво приховує втрати своїх військ у загарбницькій війні проти України. За даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення було ліквідовано вже понад 381 тисячу окупантів.

При цьому британська розвідка наголошує, що у 2023 році втрати росіян зросли. Ймовірно, Москві знадобиться до 10 років, щоб відновити професійне військо.

Російські опозиційні ЗМІ підтвердили поіменний список з понад 43 тисячами російських солдатів, які загинули на війні, серед них мінімум 3 тисячі офіцерів. Наголошується, що реальні втрати російської армії значно більші.

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