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Прикордонники продовжують нищити техніку росіян (відео)

Харківська область, Субота 27 січня 2024 21:02
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Прикордонники продовжують нищити техніку росіян (відео) Фото: прикордонники продовжують нищити техніку РФ (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Харківській області прикордонники продовжують нищити техніку та позиції російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

В Харківській області прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий Кордон" за допомогою ударних дронів знищили спостережний пункт окупантів та ворожу техніку.

На відео видно роботу українських бійців.

Втрати Росії у війні

Російське керівництво приховує втрати своїх військ у загарбницькій війні проти України. За даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення було ліквідовано вже понад 381 тисячу окупантів.

При цьому британська розвідка наголошує, що у 2023 році втрати росіян зросли. Ймовірно, Москві знадобиться до 10 років, щоб відновити професійне військо.

Російські опозиційні ЗМІ підтвердили поіменний список з понад 43 тисячами російських солдатів, які загинули на війні, серед них мінімум 3 тисячі офіцерів. Наголошується, що реальні втрати російської армії значно більші.

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