Прикордонники пояснили, навіщо росіяни відправили ДРГ до кордону в Сумській області

"Вчора наші хлопці на Сумщині зупинили спробу проникнення ДРГ з Росії. Це було вранці, проте група була викрита. По ній було відкрито вогонь, і вона відступила за лінію державного кордону", - розповів він.

Демченко зазначив, що до нового року російські окупанти активно залучили ДРГ у Харківській області. Проте цього разу диверсанти намагалися проникнути в Україну з боку Сумської області.

За словами речника, таким чином ворог намагається викрити позиції українських військових.

"Спробували закинути диверсійно-розвідувальну групу для того, щоб у тому числі викрити позиції Сил оборони, які знаходяться на цьому напрямку", - пояснив Демченко.

Нагадаємо, вчора прикордонники зупинили ДРГ, яка намагалася прорватися в Сумську область з Росії.

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