UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Прикордонники пошкодили російський ЗРК "Тор М2" (відео)

Фото: російський ЗРК "Тор М2" (facebook Міноборони РФ)
Автор: Тетяна Степанова

Українські прикордонники пошкодили російський зенітно-ракетний комплекс "Тор М2" та знищили три одиниці ворожої техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"Від пильного ока прикордонних аеророзвідників не приховає ні густий туман, ані темна ніч. На південному напрямку оператори бойових БПЛА ДПСУ знищили три одиниці ворожої техніки, одну вогневу позицію та пошкодили зенітно-ракетний комплекс "Тор М2", - йдеться в дописі під відео.

Окрім того, не обійшлося і без втрат у живій силі ворога.

Втрати Росії в Україні

За даними Генштабу, Сили оборони України продовжують завдавати російським загарбникам суттєвих втрат у живій силі та техніці, і минулої доби ліквідували ще 800 солдатів противника. Також бійці ЗСУ знищили додатково 14 танків, 26 артсистем та 11 безпілотників ворога.

Зокрема, на півдні  минулої доби українські воїни ліквідували 51 загарбника та понад 10 одиниць техніки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
прикордонникиВійна Росії проти України