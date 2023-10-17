Сили оборони розповіли про втрати окупантів на півдні України за добу

На півдні України Сили оборони продовжують завдавати втрат російським окупантам. Зокрема, минулої доби на цьому відрізку фронту бійці ЗСУ ліквідували 51 загарбника та понад 10 одиниць техніки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил оборони півдня України.

Як повідомили військові, наші захисники на південному фронті продовжують виконання вогневих завдань.

За минулу добу ворогу завдано таких втрат:

51 окупант;

3 танки;

6 гармат;

1 одиниця автомобільної техніки;

2 човни.

Окрім того, українські бійці знищили ще один спостережний пункт росіян.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, українські військові наступають на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Також вдалося відбити понад 10 атак ворога на Авдіївському напрямі.

Зокрема, ЗСУ наступали на Бахмутському напрямі, відбили російські атаки в районі Авдіївки, Кераміка, Степового, Тоненького, Північного та Первомайського. Також продовжили наступальні операції у напрямку Мелітополя.

Крім того, ЗСУ вночі завдали серії ударів по ворожих аеродромах у тимчасово окупованому Луганську та Бердянську Запорізької області.

Сили оборони України продовжують завдавати російським загарбникам суттєвих втрат у живій силі та техніці, і минулої доби ліквідували ще 800 солдатів противника. Також бійці ЗСУ знищили додатково 14 танків, 26 артсистем та 11 безпілотників ворога.