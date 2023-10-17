Прикордонники пошкодили російський ЗРК "Тор М2" (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу .

"Від пильного ока прикордонних аеророзвідників не приховає ні густий туман, ані темна ніч. На південному напрямку оператори бойових БПЛА ДПСУ знищили три одиниці ворожої техніки, одну вогневу позицію та пошкодили зенітно-ракетний комплекс "Тор М2", - йдеться в дописі під відео.

Окрім того, не обійшлося і без втрат у живій силі ворога.



Втрати Росії в Україні

За даними Генштабу, Сили оборони України продовжують завдавати російським загарбникам суттєвих втрат у живій силі та техніці, і минулої доби ліквідували ще 800 солдатів противника. Також бійці ЗСУ знищили додатково 14 танків, 26 артсистем та 11 безпілотників ворога.

Зокрема, на півдні минулої доби українські воїни ліквідували 51 загарбника та понад 10 одиниць техніки.