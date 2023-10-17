Пограничники повредили российский ЗРК "Тор М2" (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу .

"От бдительного глаза пограничных аэроразведчиков не скроет ни густой туман, ни темная ночь. На южном направлении операторы боевых БПЛА ГПСУ уничтожили три единицы вражеской техники, одну огневую позицию и повредили зенитно-ракетный комплекс "Тор М2", - говорится в сообщении под видео.

Кроме того, не обошлось без потерь в живой силе врага.



Потери России в Украине

По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают наносить российским захватчикам существенные потери в живой силе и технике, и за прошедшие сутки ликвидировали еще 800 солдат противника. Также бойцы ВСУ уничтожили дополнительно 14 танков, 26 артсистем и 11 беспилотников врага.

В частности, на юге минувших суток украинские воины ликвидировали 51 захватчика и более 10 единиц техники.