Пограничники повредили российский ЗРК "Тор М2" (видео)
Украинские пограничники повредили российский зенитно-ракетный комплекс "Тор М2" и уничтожили три единицы вражеской техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.
"От бдительного глаза пограничных аэроразведчиков не скроет ни густой туман, ни темная ночь. На южном направлении операторы боевых БПЛА ГПСУ уничтожили три единицы вражеской техники, одну огневую позицию и повредили зенитно-ракетный комплекс "Тор М2", - говорится в сообщении под видео.
Кроме того, не обошлось без потерь в живой силе врага.
Потери России в Украине
По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают наносить российским захватчикам существенные потери в живой силе и технике, и за прошедшие сутки ликвидировали еще 800 солдат противника. Также бойцы ВСУ уничтожили дополнительно 14 танков, 26 артсистем и 11 беспилотников врага.
В частности, на юге минувших суток украинские воины ликвидировали 51 захватчика и более 10 единиц техники.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.