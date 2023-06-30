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Прикордонники попередили українців про затори на кордоні з Румунією

Фото: прикордонники попередили українців про затори на кордоні з Румунією (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Прикордонники попередили громадян, які перетинають кордон з Румунією, про затримку та затори у пунктах пропуску.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Як розповіли у відомстві, з початком літнього сезону у пунктах пропусків значно збільшився потік людей.

Якщо протягом травня у середньому за добу через пункт пропуску "Порубне" слідували близько 40 автобусів, то у червні ця цифра зросла до майже 100 одиниць за добу. З урахуванням цього, прикордонники залучили додаткові сили і засоби для пришвидшення оформлення.

Через це на кордоні з Румунією цілодобово функціонує ще один міжнародний пункт пропуску - "Красноїльськ". Він розташований на відстані близько 60 кілометрів від Чернівців і призначений для пропуску автомобільного транспорту, в тому числі пасажирських автобусів.

Нагадаємо, в Україні готують законопроект щодо покарання чоловіків, які незаконно виїхали з України під час війни. Це буде спільна ініціатива парламенту та уряду.

Також юрист пояснив РБК-Україна, як працює легальний спосіб виїзду чоловіків за кордон.

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