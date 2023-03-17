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Прикордонники попередили українців про фейк, щодо заборони на виїзд юнаків за кордон

Фото: прикордонники попередили українців про фейк, щодо заборони на виїзд юнаків за кордон (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

В Україні шириться інформація про ніби-то обмеження виїзду за кордон юнакам від 15 до 18 років. Однак прикордонники попереджають, що дана інформація є фейковою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу України.

Як розповіли у відомстві, документ, який нібито шириться від імені ДПСУ, містить значну кількість помилок. У ньому можна помітити русизми.

"При оформленні осіб на виїзд за кордон прикордонники керуються Постановою Кабміну №57. Обмеження щодо виїзду під час дії правового режиму воєнного стану стосуються чоловіків віком 18-60 років", - нагадали в Держприкордонслужбі.

Фото: прикордонники попередили українців про фейк, щодо заборони на виїзд юнаків за кордон (t.me/DPSUkr)

Нагадаємо, що раніше український комік Андрій Щегель зізнався, що втік з країни, скористувавшись дозволом на виїзд від МКІП.

Після цього Мінкульт анонсував посилення контролю над виїздом чоловіків-артистів за кордон і введення нового списку необхідних для цього документів.

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