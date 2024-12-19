Прикордонники показали знищену техніку окупантів на Куп'янському напрямку (відео)

Завдяки роботі розвідувально-ударного безпілотного комплексу "Фенікс" було знищено значну кількість ворожої техніки та інфраструктури.

Серед втрат ворога:

два танки,

бойова машина піхоти БМП-2,

три багатоцільові транспортери МТ-ЛБ (один із яких був ліквідований дистанційним підривом),

бронетранспортер,

система зв’язку окупантів.

Окрім цього, як повідомили українські прикордонники, "Фенікс" ефективно спалив польовий склад боєкомплекту окупантів.

Також було зруйновано три пункти управління безпілотниками ворога, знищено десятки укриттів та значну кількість живої сили противника.

Втрати Росії у війні проти України

Попри постійні атаки окупантів, українські військові продовжують мужньо боронити країну.

За інформацією Генерального штабу України, минулої доби окупанти втратили 1530 солдатів, 27 бойових броньованих машин і 5 танків.

Останнім часом російські війська зазнали значних втрат від початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. Зокрема, листопад 2024 року став рекордним за кількістю втрат серед російських окупантів.

За даними британської розвідки, минулого місяця російська окупаційна армія втратила велику кількість своїх військових, а також й бойової техніки.