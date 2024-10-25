ua en ru
Пт, 25 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Прикордонники показали відео знищення російського танка Т-72

П'ятниця 25 жовтня 2024 20:00
UA EN RU
Прикордонники показали відео знищення російського танка Т-72 Ілюстративне фото: танк Т-72 прикордонники знищили біля Куп'янська (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Українські прикордонники продовжують знищувати російських окупантів та їхню техніку. Цього разу вони мінуснули танк Т-72 та ще один пошкодили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Як розповіли у відомстві, російський танк було знищено на Куп'янському напрямку.

Окрім таку там було ліквідовано 5 окупантів, знищено 3 ворожі автомобілі та 2 одиниці БМП-2.

"Успішна робота підрозділу РУБпАК "Фенікс" на Куп’янському напрямку", - підписано відео.

Що відомо про танк Т-72

Т-72 - один із найвідоміших і масово вироблених танків Радянського Союзу, розроблений у 1960-х роках і прийнятий на озброєння в 1969 році. Цей основний бойовий танк відзначається простотою у виробництві, надійністю та здатністю адаптуватися до різних бойових умов. Т-72 мав велику кількість модифікацій, які покращували його характеристики, броню та озброєння.

Основні характеристики Т-72:

  • Броня: Композитна комбінована броня з кумулятивними екранами. Деякі модифікації оснащені динамічним захистом типу «Контакт».
  • Озброєння: Основна зброя - гладкоствольна 125-мм гармата 2А46, здатна стріляти бронебійними та кумулятивними снарядами, а також протитанковими керованими ракетами. Допоміжне озброєння - кулемет калібру 7,62 мм та зенітний кулемет 12,7 мм.
  • Двигун: Дизельний двигун потужністю 780 к.с., що забезпечує максимальну швидкість до 60 км/год на дорогах.
  • Мобільність: Танки Т-72 мають високу прохідність, здатні долати водні перешкоди за допомогою спеціального обладнання.

Росія продовжує використовувати Т-72 у численних конфліктах, зокрема в Україні, модернізуючи танки під нові вимоги бою. Найсучасніші варіанти, такі як Т-72Б3, отримали поліпшені системи управління вогнем, нову броню та двигуни, що підвищило їхню ефективність, однак Т-72 залишається менш захищеним у порівнянні з сучасними танками інших країн.

Раніше ми писали про те, що за останню добу з 24 на 25 жовтня, втрати росіян на фронті становили 1630 солдатів, засіб ППО і понад 70 безпілотників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Державна прикордонна служба Війна в Україні
NEWS
Як НАТО може відповісти на відправку солдатів КНДР до Росії: Bloomberg дізналося деталі
Як НАТО може відповісти на відправку солдатів КНДР до Росії: Bloomberg дізналося деталі
DAILY
Європа чи Росія. Чого чекати від парламентських виборів у Грузії і чи можлива революція
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа чи Росія. Чого чекати від парламентських виборів у Грузії і чи можлива революція