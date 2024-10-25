Прикордонники показали відео знищення російського танка Т-72

Українські прикордонники продовжують знищувати російських окупантів та їхню техніку. Цього разу вони мінуснули танк Т-72 та ще один пошкодили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Як розповіли у відомстві, російський танк було знищено на Куп'янському напрямку.

Окрім таку там було ліквідовано 5 окупантів, знищено 3 ворожі автомобілі та 2 одиниці БМП-2.

"Успішна робота підрозділу РУБпАК "Фенікс" на Куп’янському напрямку", - підписано відео.

Що відомо про танк Т-72

Т-72 - один із найвідоміших і масово вироблених танків Радянського Союзу, розроблений у 1960-х роках і прийнятий на озброєння в 1969 році. Цей основний бойовий танк відзначається простотою у виробництві, надійністю та здатністю адаптуватися до різних бойових умов. Т-72 мав велику кількість модифікацій, які покращували його характеристики, броню та озброєння.

Основні характеристики Т-72:

Броня : Композитна комбінована броня з кумулятивними екранами. Деякі модифікації оснащені динамічним захистом типу «Контакт».

: Композитна комбінована броня з кумулятивними екранами. Деякі модифікації оснащені динамічним захистом типу «Контакт». Озброєння : Основна зброя - гладкоствольна 125-мм гармата 2А46, здатна стріляти бронебійними та кумулятивними снарядами, а також протитанковими керованими ракетами. Допоміжне озброєння - кулемет калібру 7,62 мм та зенітний кулемет 12,7 мм.

: Основна зброя - гладкоствольна 125-мм гармата 2А46, здатна стріляти бронебійними та кумулятивними снарядами, а також протитанковими керованими ракетами. Допоміжне озброєння - кулемет калібру 7,62 мм та зенітний кулемет 12,7 мм. Двигун : Дизельний двигун потужністю 780 к.с., що забезпечує максимальну швидкість до 60 км/год на дорогах.

: Дизельний двигун потужністю 780 к.с., що забезпечує максимальну швидкість до 60 км/год на дорогах. Мобільність: Танки Т-72 мають високу прохідність, здатні долати водні перешкоди за допомогою спеціального обладнання.

Росія продовжує використовувати Т-72 у численних конфліктах, зокрема в Україні, модернізуючи танки під нові вимоги бою. Найсучасніші варіанти, такі як Т-72Б3, отримали поліпшені системи управління вогнем, нову броню та двигуни, що підвищило їхню ефективність, однак Т-72 залишається менш захищеним у порівнянні з сучасними танками інших країн.

Раніше ми писали про те, що за останню добу з 24 на 25 жовтня, втрати росіян на фронті становили 1630 солдатів, засіб ППО і понад 70 безпілотників.

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