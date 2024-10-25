Пограничники показали видео уничтожение российского танка Т-72

Украинские пограничники продолжают уничтожать российских окупантов и их технику. В этот раз они минули танк Т-72 и еще один повредили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Как рассказали в ведомстве, российский танк был уничтожен на Купянском направлении.

Кроме таковой там были ликвидированы 5 окупантов, уничтожены 3 вражеских автомобиля и 2 единицы БМП-2.

"Успешная работа подразделения РУБпАК "Феникс" на Купянском направлении", - подписано видео.

Что известно о танке Т-72

Т-72 – один из самых известных и массово производимых танков Советского Союза, разработанный в 1960-х годах и принятый на вооружение в 1969 году. Этот основной боевой танк отличается простотой в производстве, надежностью и способностью адаптироваться к разным боевым условиям. Т-72 имело большое количество модификаций, улучшавших его характеристики, броню и вооружение.

Основные характеристики Т-72 :

Броня Композитная комбинированная броня с кумулятивными экранами. Некоторые модификации оснащены динамической защитой типа "Контакт".

Композитная комбинированная броня с кумулятивными экранами. Некоторые модификации оснащены динамической защитой типа "Контакт". Вооружение : Основное оружие – гладкоствольная 125-мм пушка 2А46, способная стрелять бронебойными и кумулятивными снарядами, а также противотанковыми управляемыми ракетами. Вспомогательное вооружение – пулемет калибра 7,62 мм и зенитный пулемет 12,7 мм.

: Основное оружие – гладкоствольная 125-мм пушка 2А46, способная стрелять бронебойными и кумулятивными снарядами, а также противотанковыми управляемыми ракетами. Вспомогательное вооружение – пулемет калибра 7,62 мм и зенитный пулемет 12,7 мм. Двигатель : Дизельный двигатель мощностью 780 л.с., что обеспечивает максимальную скорость до 60 км/ч на дорогах.

: Дизельный двигатель мощностью 780 л.с., что обеспечивает максимальную скорость до 60 км/ч на дорогах. Мобильность : Танки Т-72 обладают высокой проходимостью, способны преодолевать водные помехи с помощью специального оборудования.

Россия продолжает использовать Т-72 в многочисленных конфликтах, в частности, в Украине, модернизируя танки под новые требования боя. Самые современные варианты, такие как Т-72Б3 получили улучшенные системы управления огнем, новую броню и двигатели, что повысило их эффективность, однако Т-72 остается менее защищенным по сравнению с современными танками других стран.

Ранее мы писали о том, что за последние сутки с 24 на 25 октября потери россиян на фронте составляли 1630 солдат, средство ПВО и более 70 беспилотников.

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