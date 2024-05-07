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Прикордонники показали відео знищення російського "Муром-М" на Харківському напрямку

Ілюстративне фото: прикордонники знищили "Муром-М" (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Українські прикордонники за допомогою безпілотника знищили російський комплекс "Муром-М" на Харківському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу в Telegram.

Як розповіли у відомстві, аеророзвідники бригади "Сталевого кордону" поцілили у ворожий комплекс спостереження "Муром-П". Він був установлений росіянами поблизу кордону на Харківському напрямку.

 

"Муром"

"Муром" - це пристрій для далекого візуального спостереження, що автономно виглядає живу силу та техніку.

Він оснащений оптичною камерою з зумом, яка розрізняє людину на відстані до 10 км, а також тепловізором, що виявляє автомобіль за 8 км, а людей за 4 км.

Використання дронів на фронті

Українські військові все частіше за допомогою ударних дронів знищують ворожу техніку та позиції росіян.

Зокрема, днями Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський показав, як українські військові знищили техніку та позиції росіян на фронті.

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