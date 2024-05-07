Пограничники показали видео уничтожения российского "Муром-М" на Харьковском направлении

Как рассказали в ведомстве, аэроразведчики бригады "Стальной границы" попали во вражеский комплекс наблюдения "Муром-П". Он был установлен россиянами у границы на Харьковском направлении.

"Муром"

"Муром" - это устройство для дальнего визуального наблюдения, которое автономно выглядит живой силой и техникой.

Он оснащен оптической камерой с зумом, которая различает человека на расстоянии до 10 км, а также тепловизором, обнаруживающим автомобиль в 8 км, а людей в 4 км.

Использование дронов на фронте

Украинские военные все чаще с помощью ударных дронов уничтожают вражескую технику и позиции россиян.

В частности, недавно Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал, как украинские военные уничтожили технику и позиции россиян на фронте.