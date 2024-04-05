Прикордонники показали відео знищення ворожих гармат і гаубиць у Харківській області

Сили оборони України в Харківській області змогли вразити кілька ворожих гаубиць і гармат. Цей процес вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Зазначається, що це результат роботи 15 мобільного прикордонного загону "Сталевий Кордон". Бійцям вдалося знищити: 2 протитанкові гармати МТ-12 "Рапіра";

гармату-гаубицю "Д-20";

122-мм гаубицю "Д-30". Це сталося на Харківському напрямку. Прикордонники використовували для цього безпілотники.