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Пограничники показали видео уничтожения вражеских пушек и гаубиц в Харьковской области

Харьковская область, Пятница 05 апреля 2024 23:20
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Пограничники показали видео уничтожения вражеских пушек и гаубиц в Харьковской области Архивное фото: Пограничники показали видео уничтожения вражеских пушек и гаубиц (facebook com easternforce)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины в Харьковской области смогли поразить несколько вражеских гаубиц и пушек. Этот процесс удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Отмечается, что это результат работы 15 мобильного пограничного отряда "Стальной Кордон".

Бойцам удалось уничтожить:

  • 2 противотанковые пушки МТ-12 "Рапира";
  • пушку-гаубицу "Д-20";
  • 122-мм гаубицу "Д-30".

Это произошло на Харьковском направлении. Пограничники использовали для этого беспилотники.

Ситуация на фронте

Генштаб ВСУ сегодня сообщал, что на поле боя произошло 72 боевых столкновения, украинские воины отразили атаки россиян на левобережье Днепра и поразили пункт управления дронами противника.

А общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 445 900 военных.

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