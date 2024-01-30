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Прикордонники показали відео знищення росіян та їх техніки у Харківській області

Ілюстративне фото: прикордонники показали відео знищення росіян та їх техніки у Харківській області (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Українські прикордонники знищили позиції росіян та їх техніку за допомогою безпілотників у Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

На опублікованих кадрах зафіксована робота бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон". Прикордонники за допомогою дронів атакували позашляховик, БТР та бліндаж окупантів у Харківській області.

"У приціл ударних дронів прикордонників бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" потрапили позашляховик, БТР та бліндаж окупантів у Харківській області", - підписано відео.

Втрати Росії в Україні 

Протягом минулої доби, 29 січня, українські військові ліквідували ще 960 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 384 140 одиниць особового складу.

Окрім того, ЗСУ знищили 10 танків, 29 ББМ, 31 артсистему та іншу техніку ворога.

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